СК просит избрать меру пресечения двум фигурантам дела о неуплате таможенных сборов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении гендиректора компании "Сфера джет" Андрея Степанюка по уголовному делу о неуплате таможенных сборов при ввозе бизнес-джетов на 636 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ООО "Сфера джет" Андрея Степанюка", - сказала она.

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, в рамках уголовного дела задержан начальник службы организации пассажирских перевозок ООО "Бизнес эвиэйшен центр" Вячеслав Реснянский. "В среду следствие также будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. Фигурантам могут избрать меру пресечения в виде ареста или домашнего ареста", - сказал источник.

По данным следствия, с августа по декабрь 2018 года руководство и сотрудники компании использовали полученные в аренду бизнес-джеты для коммерческих частных рейсов из международного аэропорта Домодедово по территории России. При ввозе самолетов на территорию РФ таможенные платежи не оплачивались. При этом сотрудники Домодедовской таможни и службы по организации воздушного движения аэропорта Домодедово в нарушение установленных требований российского законодательства обеспечивали беспрепятственное осуществление этих полетов в воздушном пространстве РФ. Общая сумма ущерба составила 636 млн рублей.

В рамках уголовного дела были проведены 20 обысков, изъяты четыре бизнес-джета: Gulfstream G150, Embraer Legacy 650, Bombardier GL300, Gulfstream G450. Уголовное дело возбуждено по ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица").

Компания "Сфера джет" занимается организацией рейсов на бизнес-джетах, а также оказывает услуги по приобретению, продаже такого класса самолетов и подбору авиационного персонала. Компания Business Aviation Center занимается наземным обслуживанием воздушных судов деловой авиации.