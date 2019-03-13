Экс-глава муниципалитета в Нижегородской области получил 8,5 лет колонии за взяточничество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Суд в Нижегородской области приговорил бывшего главу администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области к 8,5 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в среду в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") <...> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 9 млн рублей", - сообщает ведомство.

Суд установил, что в 2017 году подсудимый благодаря своему служебному положению имел сведения о предусмотренной законом процедуре замещения активов находящегося в состоянии банкротства муниципального предприятия. Глава района решил использовать свои служебные полномочия и получить от члена комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в 3 млн рублей. За вознаграждение он должен был совершить в его пользу законные действия по замещению активов муниципального унитарного предприятия - должника путем создания на базе его имущества публичного акционерного общества.

Также за взятку он планировал оказывать указанному члену комитета кредиторов предприятия общее покровительство при реализации мероприятий по замещению активов муниципального предприятия - должника с учетом экономических интересов взяткодателя. В сентябре 2017 года подсудимый получил от члена комитета кредиторов часть взятки в размере 155 тыс. рублей. Затем его действия были пресечены сотрудниками СК, ФСБ и МВД по региону.