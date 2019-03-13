NYT: пилоты в США сообщали о проблемах в работе Boeing 737 MAX 8

ТАСС, 13 марта. Как минимум два американских экипажа сообщили в прошлом году о непредсказуемом поведении самолета Boeing 737 MAX 8 после включения автопилота. Об этом в среду написала газета The New York Times , ссылаясь на базу данных правительства США по учету авиационных происшествий.

"По меньшей мере два пилота, которые выполняли полеты на Boeing 737 MAX 8 на регулярных рейсах в США, в ноябре [прошлого года] выразили тревогу по поводу того, что их самолеты внезапно "ныряли" после включения автопилота", - отмечает издание, добавляя, что в обоих случаях пилоты "сумели возобновить подъем [воздушного судна] после выключения автопилота".

По словам одного из пилотов, снижение началось через две-три секунды "после включения автоматической системы".

Как подчеркивает The New York Times, проблемы, с которыми столкнулись американские пилоты, похожи на те, которые предшествовали катастрофе Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года, приведшей к гибели 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.