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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

NYT: пилоты в США сообщали о проблемах в работе Boeing 737 MAX 8

По меньшей мере два экипажа рассказали, что их самолеты внезапно "ныряли" после включения автопилота. В обоих случаях пилоты смогли возобновить подъем воздушного судна

ТАСС, 13 марта. Как минимум два американских экипажа сообщили в прошлом году о непредсказуемом поведении самолета Boeing 737 MAX 8 после включения автопилота. Об этом в среду написала газета The New York Times, ссылаясь на базу данных правительства США по учету авиационных происшествий.

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"По меньшей мере два пилота, которые выполняли полеты на Boeing 737 MAX 8 на регулярных рейсах в США, в ноябре [прошлого года] выразили тревогу по поводу того, что их самолеты внезапно "ныряли" после включения автопилота", - отмечает издание, добавляя, что в обоих случаях пилоты "сумели возобновить подъем [воздушного судна] после выключения автопилота".

По словам одного из пилотов, снижение началось через две-три секунды "после включения автоматической системы".

Как подчеркивает The New York Times, проблемы, с которыми столкнулись американские пилоты, похожи на те, которые предшествовали катастрофе Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года, приведшей к гибели 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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