Жители Грузии пытались продать уран за $2,8 млн

ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. Служба государственной безопасности Грузии задержала в городе Кобулети двух граждан страны, которые пытались сбыть уран. Об этом на брифинге в среду в Тбилиси заявил представитель этого ведомства Савле Мотиашивали.

По его словам, у задержанных изъято 40,19 г радиоактивного вещества. Уран содержит два радиоактивных изотопа - уран-238 и уран-235, которые относятся к ядерному материалу.

"Следствием установлено, что задержанные намеревались продать ядерный материал за $2,8 млн. Проведенная экспертиза показала, что его вес составляет 40,19 г и он содержит радиоактивный изотоп уран-238", - подчеркнул он.

За незаконное обращение и сбыт ядерного материала в Грузии грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.