Житель Ярославля получил 10 лет за убийство предпринимателя

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 годам заключения жителя Ярославля за убийство бизнесмена Ильи Исаева в 2017 году. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Илья Исаев, старший брат депутата Ярославской областной думы Павла Исаева, в ноябре 2017 года был обнаружен мертвым во дворе одного из домов по улице Первомайской.

"Собранные следственными органами СК РФ по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") <…> Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый, имея долговые обязательства перед Исаевым, вступил с ним в конфликт и нанес бизнесмену множественные удары ножом, от которых тот умер на месте происшествия.