Эвакуация прошла на Ленфильме и в нескольких школах Петербурга из-за анонимного звонка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в среду эвакуировали сотрудников киностудии "Ленфильм" в историческом центре Петербурга, а также работников и учителей нескольких школ в Красносельском районе города. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной оперативных мероприятий стал анонимный звонок.

"Эвакуации связаны с анонимными звонками с угрозой", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе киностудии "Ленфильм" ТАСС подтвердили факт эвакуации. "Главное здание [было эвакуировано], оно большое и включает два павильона", - пояснили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что эвакуация также прошла в пяти общеобразовательных учреждениях в Красносельском районе города, в частности, в школах и лицеях.

Сообщения о лжеминировании различных объектов Петербурга поступали в экстренные службы на протяжении почти месяца - с середины февраля. За это время в числе прочих были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых оказался университет ИТМО. Также эвакуации прошли в десятках торговых центрах города, из Государственного Эрмитажа. Все сообщения оказались ложными.