Прокурор 25 марта попросит наказание для обвиняемого в создании ОПС экс-главы Коми Гайзера

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прокурор 25 марта в ходе прений сторон попросит наказание для бывшего главы Коми Гайзера, обвиняемого в мошенничестве и создании ОПС. Об этом сообщил ТАСС адвокат Гайзера Дарья Евменина.

"Судебное следствие окончено, прения сторон состоятся 25 марта в 11:00 мск", - сказала она.

Как ожидается, в ходе прений прокурор огласит срок наказания, которое считает справедливым для Гайзера.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще 10 человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ). Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. Следствием приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на указанную сумму.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Торлопов занимал должность главы Коми в 2001-2010 годах, а с марта 2010 года по 22 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от Коми.