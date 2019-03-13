СМИ: 10 правозащитниц предстали перед судом в Саудовской Аравии

ТАСС, 13 марта. Власти Саудовской Аравии начали судебные слушания по делу десяти правозащитниц, задержанных в мае 2018 года по обвинению в антигосударственной деятельности. Как сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, процесс проходит в Эр-Рияде в суде по уголовным делам.

СМИ и дипломаты не допущены в зал заседаний. По информации Би-би-си, полный список предъявляемых активисткам обвинений неизвестен. Среди инкриминируемых им преступлений - поддержка враждебных элементов в королевстве, организованная деятельность, нацеленная на подрыв безопасности страны, стабильности и национального единства.

В числе обвиняемых - известные в среде борцов за права женщин в королевстве активистки Лоуджан Хатлуль, Хатун аль- Фасси, Азиза аль-Юсеф, Эман ан-Нафджан.

Хатлуль в 2014 году провела несколько месяцев в тюрьме за управление автомобилем. Считается, что ее поступок стал отправной точкой в дискуссии о предоставлении саудовским женщинам права водить машину, которое власти в итоге дали в 2018 году.

В поддержку активисток выступил ряд правозащитных организаций, структуры ООН и около 30 стран, в том числе Канада. Канадские власти осенью 2018 года призвали отпустить обвиняемых, однако Эр-Рияд в ответ выдворил посла этой страны из королевства и приостановил торговое сотрудничество.