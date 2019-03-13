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Мать брошенной в квартире девочки попросит Кузнецову проследить за судьбой дочери

Арестованная считает, что уголовное дело в отношении нее является провокацией

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мать брошенной в квартире на севере Москвы девочки, арестованная до 10 мая по подозрению в попытке убить свою дочь, попросит уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову и далее следить за судьбой ее дочери. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Мы посетили Гаращенко в СИЗО №6, где она содержится. Она заявила, что очень переживает за ребенка и намерена обратиться к Анне Кузнецовой с просьбой и далее следить за судьбой дочери. Также Гаращенко заявила, что до ареста работала, выполняя за деньги определенные работы по хозяйству. Арестованная считает, что уголовное дело в отношении нее - это провокация, поэтому в изоляторе ее держат незаконно", - сказал Мельников.

Он добавил, что правозащитники сообщили Гаращенко о том, что ее дочка помещена в больницу. Ранее Кузнецова посетила ребенка в медучреждении.

Геращенко содержится в карантинной камере с другой женщиной, которая также подозревается в убийстве. Из карантинной камеры ее переведут через 10 суток. "Сейчас в этой камере нет холодильника и телевизора, но есть книги", - сказал Мельников.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и признаками истощения. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

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