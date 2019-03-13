Суд продлил срок содержания под стражей мужу координатора "Открытой России" в Пскове

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Псковский городской суд продлил на два месяца срок содержания под стражей Артема Милушкина по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. Соответствующее решение вынес в среду Псковский городской суд, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Артема Милушкина до 15 мая 2019 года включительно. Постановление может быть обжаловано в течение трех дней с момента его вынесения", - объявил судья псковского городского суда Георгий Артамонов, пояснив, что суд согласился со следствием в той части, что Милушкин в случае изменения меры пресечения может продолжить заниматься противоправной деятельностью.

Милушкин является супругом координатора псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" Лии Милушкиной. 18 января он был заключен под стражу до 15 марта по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, Милушкин незаконно приобрел и сбыл 2,19 г амфетамина, он был задержан во время проверочной закупки. От сбыта наркотика, по информации следователей, Милушкин получил 1 тыс. рублей, на суде он заявил, что наркотики не продавал.

Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения на домашний арест, так как обвиняемый имеет хроническое заболевание и постоянное место жительства в Пскове.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Лии Милушкиной и ее супруга. Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину. Лия Милушкина стала координатором "Открытой России" в Псковской области в 2018 году, она также является активистом псковской региональной общественной организации "Зоозащита".