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Опека попросила суд лишить родительских прав мать девочки, брошенной в Москве

Ирине Гаращенко инкриминируют покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства обратились в суд для лишения родительских прав матери пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы. Об этом сообщила в среду журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

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"Они вышли [с обращением в суд], только суда еще не было, насколько мне известно", - сказала омбудсмен, отвечая на вопрос, подано ли уже заявление о лишении родительских прав.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и признаками истощения. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. 12 марта Савеловский суд столицы заключил мать ребенка Ирину Гаращенко под стражу, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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