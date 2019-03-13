Повторная экспертиза уменьшила на 900 млн рублей ущерб по делу экс-главы Коми Гайзера

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Повторная экспертиза по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера показала, что ущерб по эпизоду с хищением акций ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая" составил 2,4 млрд рублей вместо заявленных ранее следствием 3,3 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказала адвокат Гайзера Дарья Евменина.

"Повторная экспертиза показала, что суммы ущерба уменьшились. По эпизоду с птицефабрикой "Зеленецкой" сумма ущерба была 3,3 млрд рублей, а стала 2,4 млрд рублей", - сказала адвокат.

Также были уточнены гражданские иски, добавила адвокат, пояснив, что сумма ущерба по ним также уменьшена. "По эпизоду с Сыктывкарским промышленным комбинатом (СПК) просят взыскать 64 млн рублей, по птицефабрике "Зеленецкой" - вернуть 100% акций фабрики и сумму дивидендов в размере 1,4 млрд рублей", - отметила Евменина.

Ранее гособвинение назначило повторную экспертизу рыночной стоимости ООО "СПК" и ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", акции которой, по версии следствия, похитили Гайзер и другие фигуранты дела.

В настоящее время судебное следствие по делу завершено, прения сторон назначены на 25 марта.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще 10 человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ). 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Торлопов занимал должность главы Коми в 2001-2010 годах, а с марта 2010 по 22 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от Коми.