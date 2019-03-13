Подросток погиб от переохлаждения под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девочка погибла, предположительно, от переохлаждения в Воронежской области после того, как попросила о помощи по телефону "112", но ее не смогли найти отправленные на место вызова работники скорой помощи. Следователи регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщила журналистам пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Вблизи поймы реки Ворона на территории лесного массива в Борисоглебском районе у 298-го км автодороги Курск-Саратов сотрудники полиции обнаружили тело 15-летней девочки без видимых следов насильственной смерти. Предварительно, смерть ребенка наступила от переохлаждения. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15-летнюю девочку нашли 12 марта, а пропала она двумя днями ранее - "после распития спиртных напитков днем 10 марта убежала от подруг". Она заблудилась и поздним вечером оказалась вблизи поймы реки Ворона на территории лесного массива, откуда несколько раз со своего мобильного звонила на номер "112" и говорила, что ей плохо. "Диспетчер установил примерное местонахождение девочки и направил туда сотрудников скорой медицинской помощи. Они прибыли на место, не нашли подростка и уехали, а девушка не смогла сама выйти к месту, где ей была бы оказана помощь", - сообщили в СУ СК по региону.

Как добавили в ведомстве, опекун девочки только спустя двое суток обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. "Для дачи оценки действиям опекуна по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") материал изъят из органов полиции и передан в Борисоглебский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления", - уточнили в ведомстве.