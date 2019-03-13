Минобрнауки Дагестана проводит проверку в связи с видео о рукоприкладстве учителя на уроке

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки Дагестана проводит служебное расследование по делу о рукоприкладстве учителя Кванадинской средней школы Цумадинского района республики во время урока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

В среду в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина на уроке в классе бьет одного из учеников. По данным Минобрнауки Дагестана, действие происходит в школе села Кванада Цумадинского района республики.

"По делу о рукоприкладстве учителя Кванадинской СОШ Цумадинского района проводится служебное расследование. Оперативные меры реагирования принимаются с привлечением сотрудников ОМВД России по Цумадинскому району, участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, представителей администрации Цумадинского района и начальника Управления образования муниципалитета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация находится на личном контроле заместителя председателя правительства - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой.