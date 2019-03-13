СМИ: пять школьников погибли при обрушении здания в Нигерии

ТАСС, 13 марта. По меньшей мере пятеро учащихся погибли в среду при обрушении здания в экономической столице Нигерии Лагосе. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщила местная газета The Guardian. На первом этаже этого строения находилась школа.

По информации издания, спасателям уже удалось извлечь из-под обломков тела четырех детей. Между тем, как отмечает газета Punch, к настоящему моменту из-под завалов живыми были спасены 22 человека, информация о состоянии их здоровья пока не поступала. Ранее нигерийская газета Tribune сообщила со ссылкой на очевидцев, что спасатели извелки из-под обломков по меньшей мере 19 человек - семь детей и 12 взрослых. Под завалами могут находиться более ста человек.