Осужденной по делу об убийстве Дениса Тена смягчили режим отбывания наказания

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Алма-Атинского городского суда в среду смягчила режим отбывания наказания для фигурантки по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаевой. Ей изменили отбывание наказания с учреждения средней безопасности на учреждение минимальной безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Алма-Атинского городского суда.

"Апелляционная судебная коллегия вынесла постановление. Приговор в отношении Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова оставлен без изменений. В отношении Жанар Толыбаевой изменен режим отбывания наказания. Она будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - информировали в пресс-службе.

Ранее Толыбаеву приговорили к отбыванию наказания в учреждении средней безопасности. Как пояснили в суде, изменение режима наказания связано с тем, что лица, впервые совершившие тяжкое преступление, лишение свободы должны отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В ходе заседания адвокат Толыбаевой Амангельды Сариев также сообщил суду, что осужденная 6 марта родила второго ребенка в колонии.

17 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты приговорил фигурантов дела об убийстве фигуриста Дениса Тена Кудайбергенова и Киясова к 18 годам лишения свободы, Толыбаеву - к четырем годам лишения свободы. Кудайбергенова признали виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова - в убийстве и разбое, Толыбаеву - в недонесении о преступлении.

25-летний Денис Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом. Тен скончался в больнице от потери крови.