В Петербурге в коммуналке обнаружено тело многодетной матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу выясняют обстоятельства смерти многодетной матери в коммунальной квартире в Центральном районе города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 12 марта 2019 года в квартире одного из домов по улице Захарьевской тела женщины 1981 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, умершую обнаружили благодаря звонку в органы опеки. В начале марта в органы опеки позвонили родственники соседей женщины и сообщили, что она очень редко выходит из комнаты, а дети часто плачут.

"Сотрудники муниципального образования несколько раз выходили по адресу, чтобы проверить информацию, однако не могли попасть в квартиру. Вчера им это удалось. Дверь открыли соседи, в комнате обнаружили троих малышей и маму без признаков жизни", - сказали в пресс-службе омбудсмена.

Тело женщины было найдено в коммунальной квартире на Захарьевской улице.

На данный момент дети - два мальчика четырех и двух лет и девятимесячная девочка - находятся в больницах города.