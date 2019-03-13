СК попросил домашний арест двум фигурантам дела о таможенных сборах за ввоз самолетов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следствие просит Мещанский суд Москвы избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении гендиректора компании "Сфера джет" Андрея Степанюка по уголовному делу о неуплате таможенных сборов при ввозе бизнес-джетов на 636 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Следствие также просит в рамках этого же дела отправить под домашний арест начальника службы организации пассажирских перевозок ООО "Бизнес эвиэйшен центр" Вячеслава Реснянского.

"В Мещанский районный суд Москвы поступили материалы следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемых Степанюка и Реснянского на срок до 6 мая 2019 года", - сказала представитель суда, уточнив, что судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на ближайшее время.

Следствие по делу ведет Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России.

О деле

По данным следствия, с августа по декабрь 2018 года руководство и сотрудники компании использовали полученные в аренду бизнес-джеты для коммерческих частных рейсов из международного аэропорта Домодедово по территории России. При ввозе самолетов на территорию РФ таможенные платежи не оплачивались. При этом сотрудники Домодедовской таможни и службы по организации воздушного движения аэропорта Домодедово в нарушение установленных требований российского законодательства обеспечивали беспрепятственное осуществление этих полетов в воздушном пространстве РФ. Общая сумма ущерба составила 636 млн рублей.

В рамках уголовного дела были проведены 20 обысков, изъяты четыре бизнес-джета: Gulfstream G150, Embraer Legacy 650, Bombardier GL300, Gulfstream G450. Уголовное дело возбуждено по ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица"). Компания "Сфера джет" занимается организацией рейсов на бизнес-джетах, а также оказывает услуги по приобретению, продаже такого класса самолетов и подбору авиационного персонала. Компания "Бизнес эвиэйшен центр" занимается наземным обслуживанием воздушных судов деловой авиации.