{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержанный на границе в Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России

Экспертиза подтвердила ненасильственный характер смерти

СУХУМ, 13 марта. /ТАСС/. Задержанный за незаконное пересечение границы Абхазии и Грузии гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия покончил с собой, находясь в подразделении пограничного управления ФСБ России в Республики Абхазия. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для составления процессуальных документов Кварацхелия был доставлен в подразделение ПУ ФСБ России в Абхазии. Находясь один в служебном помещении, совершил суицид", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что спасти его не удалось. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила ненасильственный характер смерти. Ведется расследование, решается вопрос о передаче тела грузинской стороне.

Теги
Абхазия
Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"
Капитан "Норда" не собирается на суд в Киев, где объявили о его принудительном приводе
Мать Владимира Горбенко сообщила, что капитан российского судна находится в Крыму
Читать полностью