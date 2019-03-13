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В горах во Франции погиб российский турист

По данным портала Dauphin, россиянин погиб при падении с высоты 300 метров в ущелье в Высоких Альпах

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Посольство России во Франции подтвердило появившуюся ранее во французских СМИ информацию о гибели российского лыжника в горах в департаменте Верхние Альпы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Действительно, имел место такой несчастный случай с российским туристом. Консульский отдел занимается этим вопросом. Страховая компания готовит отправку тела в Россию", - отметил собеседник агентства.

Ранее на интернет-портале Dauphin появилась информация о гибели 12 марта 36-летнего лыжника "русского происхождения". По данным портала, он погиб после падения с высоты 300 метров в ущелье в Высоких Альпах. Полиция начала расследование.

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