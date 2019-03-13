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Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"

Суд Киева постановил принудительно доставить капитана судна "Норд" на заседание

Адвокат Владимира Горбенко заявил, что капитан не скрывается от следствия, но по личным соображениям не может явиться в суд

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева постановил обеспечить принудительный привод капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко на следующее заседание. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о принудительном приводе Горбенко для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого суд постановил принудительно доставить Горбенко на следующее заседание без такой цели", - сказал он.

Следующее заседание по делу Горбенко назначено на 11:00 (12:00 мск) 12 апреля. Адвокат также подчеркнул, что капитан "Норда" не скрывается от следствия, но по личным соображениям не может явиться в суд, в связи с чем защита рассматривает вариант его участия в режиме видеоконференции.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовное судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России. Капитану Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков были переданы российской стороне в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан Горбенко был объявлен на Украине в розыск, как пропавший без вести, а через некоторое время выяснилось, что он вернулся в Крым.

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УкраинаРоссияСитуация вокруг ареста сейнера "Норд"
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