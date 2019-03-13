Суд Киева постановил принудительно доставить капитана судна "Норд" на заседание

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева постановил обеспечить принудительный привод капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко на следующее заседание. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о принудительном приводе Горбенко для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого суд постановил принудительно доставить Горбенко на следующее заседание без такой цели", - сказал он.

Следующее заседание по делу Горбенко назначено на 11:00 (12:00 мск) 12 апреля. Адвокат также подчеркнул, что капитан "Норда" не скрывается от следствия, но по личным соображениям не может явиться в суд, в связи с чем защита рассматривает вариант его участия в режиме видеоконференции.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовное судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России. Капитану Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков были переданы российской стороне в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан Горбенко был объявлен на Украине в розыск, как пропавший без вести, а через некоторое время выяснилось, что он вернулся в Крым.