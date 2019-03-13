Пограничников Киргизии перевели на особый режим из-за ситуации на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 13 марта. /ТАСС/. Дислоцированные в районе границы с Таджикистаном подразделения Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии в среду переведены на усиленный режим. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

"В связи с обстановкой на кыргызско-таджикском участке государственной границы личный состав Баткенского пограничного отряда [Киргизии] переведен на усиленный вариант охраны рубежа", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, днем 13 марта произошли столкновения между жителями приграничных районов двух государств, которые таким образом протестовали против строительства автодороги Аксай - Тамдык. Прибывшим на место ЧП военнослужащим Киргизии и Таджикистана удалось локализовать конфликт.

"Но после 20:00 часов (17:00 мск) в местности Торт-Кочо Баткенского района снова произошел конфликт между жителями приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана, где около 200 граждан Кыргызстана и Таджикистана забросали друг друга камнями. Для локализации конфликтующих сторон кыргызские и таджикские пограничники произвели предупредительный выстрел вверх", - отмечает пресс-служба.

О пострадавших в ходе противостояния не сообщается. Как подчеркивается в документе, несмотря на попытки пограничников стабилизировать ситуацию жители приграничных сел двух стран "настроены агрессивно". Например, таджикские граждане подожгли частный дом жителя Киргизии.

"На данный момент ситуацию пытаются урегулировать пограничники двух стран, а также сотрудники правоохранительных органов Баткенской области", - заверила ГПС.