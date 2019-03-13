Сотрудники Северо-Западной таможни задержаны за передачу и получение $147 тыс. взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Cотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) задержаны за получение и посредничество при получении взятки в размере $147 тыс. за сокрытие сведений о вывозе табачных изделий с территории Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Государственный таможенный инспектор Балтийской таможни, посредники и руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления ФТС России задержаны", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По версии следствия, руководитель первичной профсоюзной организации СЗТУ привлек посредников и несколькими частями передал таможенному инспектору взятку в размере $147 тыс. За это инспектор внес в базу ложные сведения о том, что с территории Евразийского экономического союза якобы были вывезены табачные изделия, однако на самом деле товар остался в России и был продан. Таким образом владельцу товара удалось уйти от уплаты в бюджет акцизных сборов.

Согласно базе данных СПАРК, руководителем первичной профсоюзной организации СЗТУ является Павел Бахолдин. В пресс-службе СК также отметили, что в квартире у председателя профсоюзной организации СЗТУ провели обыск. "В жилище обнаружены и изъяты денежные средства в сумме свыше $600 тысяч", - отметили в ведомстве.

Следователи следственного управления возбудили два уголовных дела по статьям 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") и 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Подозреваемым грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до 15 лет.