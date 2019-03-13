Гендиректор строительной фирмы в Башкирии обвиняется в хищении около 600 млн рублей

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело о хищении у дольщиков более 600 млн рублей генеральным директором строительной организации; от его действий пострадали более 250 человек. Об этом сообщается в среду на сайте надзорного ведомства.

"Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя города Стерлитамак. Он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования, мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных денежных средств (ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159, п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина являлся единственным учредителем и генеральным директором строительной компании ООО "ЕТЗК", а также зарегистрировал на подставных лиц еще две фирмы, подконтрольные ему. Обвиняемый с сообщниками с 2012 года по 2016 год привлекал денежные средства дольщиков на строительство жилых комплексов в Стерлитамаке, не планируя завершать строительство. От действий мошенников пострадали 165 человек, ущерб превысил 285 млн рублей.

Кроме того, руководство ООО "ЕТЗК" занималось двойной продажей строящегося жилья, обманув еще 89 человек на 128 млн рублей. Также злоумышленники заложили проданные квартиры в банке под кредиты, нанеся ущерб на сумму более 250 млн рублей.

Следственными органами наложен арест на недостроенные объекты и десять автомобилей, находящихся в собственности подозреваемых и организации. Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступлений. Расследование уголовного дела в отношении остальных членов преступной группы продолжается, добавили в прокуратуре.