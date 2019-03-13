В Сочи ликвидирована нарколаборатория с более 1 кг мефедрона и гашиша

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники краснодарского управления ФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность нарколаборатории в Сочи, где были обнаружены более килограмма наркотических веществ, готовых к сбыту, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, совместно с коллегами из ОНК УВД по городу Сочи и УФСБ России по краю при проверке поступившей оперативной информации задержали двоих 31-летних приезжих из Томской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Вещества были обнаружены по местам временного проживания задержанных, а также еще в одной съемной квартире, переоборудованной под нарколабораторию. Изъятые вещества являются наркотическими средствами - солью, мефедроном и гашишем, общей массой свыше килограмма", - говорится в сообщении ведомства.

В квартире, оборудованной под нарколабораторию обнаружили вещества, из которых готовят наркотики, необходимое оборудование, предметы для взвешивания и фасовки наркотиков. Установлено, что задержанные планировали сбывать изготовленные наркотики в Сочи. В отношении них возбуждено уголовное дело, на время следствия они взяты под стражу.