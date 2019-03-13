СМИ: число погибших при обрушении здания в Нигерии увеличилось до шести

ТАСС, 13 марта. Число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе возросло до шести, 59 человек спасены. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета This Day.

По ее данным, среди спасенных - 50 учеников школы, находившейся на первом этаже.

По данных местных СМИ, в результате обрушения здания на острове Лагос в среду под завалами оказались более ста человек, большинстве из них - дети. Есть опасения, что число жертв может возрасти.

Поисково-спасательная операция продолжается.