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СМИ: число погибших при обрушении здания в Нигерии увеличилось до шести

По данным газеты This Day, спасателям удалось извлечь из-под завалов 59 человек

ТАСС, 13 марта. Число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе возросло до шести, 59 человек спасены. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета This Day.

По ее данным, среди спасенных - 50 учеников школы, находившейся на первом этаже.

По данных местных СМИ, в результате обрушения здания на острове Лагос в среду под завалами оказались более ста человек, большинстве из них - дети. Есть опасения, что число жертв может возрасти.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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