Капитан "Норда" не собирается на суд в Киев, где объявили о его принудительном приводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко не собирается посещать Украину для участия в судебном заседании, сообщила в среду ТАСС его мать Евгения Горбенко.

"Не собирается Володя ни в какой суд на Украину. Это бред полный. Он перенес такой стресс и не собирается никуда. Он в Крыму сейчас", - сказала собеседница агентства.

Ранее Оболонский районный суд Киева постановил обеспечить принудительный привод Горбенко на следующее заседание, о чем сообщил его адвокат Дмитрий Щербина. Следующее заседание по делу Горбенко назначено на 11:00 (12:00 мск) 12 апреля. Адвокат также подчеркнул, что капитан "Норда" не скрывается от следствия, но по личным соображениям не может явиться в суд, в связи с чем защита рассматривает вариант его участия в режиме видеоконференции.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовное судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России. Капитану Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договоренности РФ и Украины семеро российских моряков были переданы российской стороне в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан Горбенко был объявлен на Украине в розыск, как пропавший без вести, а через некоторое время выяснилось, что он вернулся в Крым.