Жители Москвы и Подмосковья просят наказывать чиновников за проблемы дольщиков

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жители Московского региона попросили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в ходе личного приема усилить ответственность чиновников за проблемы обманутых участников долевого строительства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, участники долевого строительства, пострадавшие от мошеннических действий, уже во второй раз приходят на личный прием к Бастрыкину. "Они жалуются на то, что на протяжении долгого времени чиновники, которые, по их мнению, виноваты в сложившейся ситуации, не привлекаются к установленной законом ответственности", - сообщила Петренко.

Глава СК согласился подумать над изменениями в законе. "Поскольку обманутые дольщики из разных субъектов регулярно обращаются за помощью в СК России, Александр Бастрыкин принял решение, проанализировав все подобные заявления, выработать алгоритм и предложения по совершенствованию законодательства в этой области", - сообщила представитель СК.

Новые материалы, полученные в среду от обманутых дольщиков, также будут проанализированы в центральном аппарате ведомства.