Экс-глава новгородской компании "Проектстрой" стал фигурантом еще одного уголовного дела

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный директор новгородской строительной компании "Проектстрой", который подозревается в присвоении более 50 млн рублей, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Он подозревается в легализации денежных средств, приобретенных с использованием служебного положения, сообщила в среду пресс-служба Новгородской областной прокуратуры.

"Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Проектстрой". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере с использованием служебного положения")", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2014 года подозреваемый внес в уставный капитал компании "Энергосистемы" нежилые здания и земельные участки под ними на общую сумму 120 млн рублей, приобретенные им у компании "Проектстрой" без одобрения общего собрания акционеров по заниженной стоимости в размере 45,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор компании "Проектстрой" также стал фигурантом уголовного дела за присвоение указанного имущества в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Экс-глава фирмы нанес компании ущерб на сумму более 50 млн рублей. Дело расследуется региональным УМВД России.

"Проектстрой" - новгородская строительная компания, которая занимается строительством кирпичных и крупнопанельных домов. "Энергосистемы" - территориальная сетевая организация, обеспечивающая эксплуатацию электрических сетей в соответствии с категорией электроснабжения промышленных и непромышленных предприятий, предприятий и организаций коммунально-бытовой сферы и населения при передаче электроэнергии от поставщиков до потребителей.