Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм канонической УПЦ в Ровненской области

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) осквернили и захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Селец Ровненской области. Об этом сообщили в среду в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Вандалы, которые своими действиями осквернили храм, сразу навесили свои замки и не допускают прихожан в свой храм и запугивают настоятеля протоиерея Николая Иваничко", - говорится в сообщении.

При этом в УПЦ добавили, что религиозная община имеет документы, которые подтверждающие ее право собственности на храм и землю.

В УПЦ уже не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов. Объявление о создании ПЦУ под эгидой Константинопольской патриархии только усугубило эту ситуацию.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.