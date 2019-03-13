Блогер из Чебоксар обвиняется в распространении детской порнографии

ТАСС, 13 марта. Обвинение в распространении детской порнографии предъявлено блогеру из Чебоксар Константину Ишутову, которого ранее обвиняли в реабилитации нацизма. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по Чувашии.

Ранее в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Ишутову уже предъявлено обвинение в том, что 29 июля 2018 года он разместил на своем аккаунте в одной из социальных сетей материал, направленный на реабилитацию идеологии германского нацизма.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя города Чебоксары 35-летнего Константина Ишутова, являющегося интернет-блогером. По результатам комплекса проведенных следственных действий ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети Интернет")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2016 по октябрь 2018 года обвиняемый со своего компьютера с помощью специальных торрент-программ через интернет распространял детскую порнографию. Следствие считает, что тем самым он предоставлял свободный доступ к ней для неограниченного круга лиц.