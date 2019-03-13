Несколько ферм для майнинга криптовалют нашли в ходе рейдов на "Садоводе" и в ТЦ "Москва"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе рейдов на столичном рынке "Садовод" и в ТЦ "Москва" нашли несколько ферм для майнинга криптовалют, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"В ходе рейдов на "Садоводе" и в "Москве" найдено несколько майнинговых ферм. Их владельцы устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на рынках нашли также большие суммы наличными, однако сколько конкретно, он не уточнил. "Еще предстоит определить источник происхождения всех этих средств", - отметил источник.

Как сообщалось ранее, с начала недели полиция и Росгвардия проводят профилактические мероприятия, направленные против нарушений миграционного законодательства и различных преступлений на "Садоводе" и в ТЦ "Москва".