Оставшемуся без топлива в Южной Корее судну "Партизан" удалось найти бункеровщика

"Партизан" прибыл в Поханг на прошлой неделе с грузом металлолома, а в понедельник на нем закончилось топливо: местные компании отказались заправлять судно. Экипаж был переселен в отель, так как на борту не было тепла и света.

У судов компании "Гудзон" осенью 2018 года были проблемы с заходом в южнокорейские порты: судовые агенты отказывались заниматься их постановкой к причалу, ссылаясь на внесение компании в санкционный список минфина США по КНДР. Власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона".

"Нашлись снабженцы, которые не побоялись вторичных санкций США и отгрузили нам топливо. Экипаж сейчас возвращается на борт, но из-за нештатной ситуации у нас не состоялась сделка по перевозке. Теперь нам нужно снова вести переговоры, это займет какое-то время. Мы рассчитываем, что в начале следующей недели "Партизан" сможет выйти в море", - сказал Улискин.

Как сообщалось ранее, по пути в Поханг на борту "Партизана", по всей вероятности, произошел взрыв. Пробоины образовались в носовой части на шесть метров выше ватерлинии. Пострадавших не было, судно остается на ходу, но причины ЧП до сих пор не установлены. Как отметил заместитель директора компании, пробоины уже удалось заварить, судно считается снова полностью мореходным и получило разрешение на выход из порта.

В 2018 году минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".

По словам представителей компании, только одно из названных шести судов является нефтеналивным танкером, который мог бы обеспечивать другие суда нефтепродуктами. Остальные пять - грузовые и специальные суда, одно из которых вообще не имеет документов для выхода за рубеж. При этом танкер был передан 2017 году Приморской морской логистической компании, а до этого в Северную Корею в последний раз заходил в 2016 году.