В Хабаровске при пожаре погибла пятилетняя девочка

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка погибла при пожаре в двухэтажном бараке в Хабаровске, ее мать пострадала и госпитализирована, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Сообщение о возгорании в жилом деревянном двухэтажном доме на улице Тихоокеанской поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 06:06 местного времени (23:06 мск) 14 марта 2019 года <...> По прибытии первого отделения было установлено, что возгорание произошло в квартире первого этажа <...> В квартире обнаружены двое пострадавших: 27-летняя женщина и девочка 2014 года рождения. Они были эвакуированы из опасной зоны и переданы бригадам скорой помощи", - говорится в сообщении. Ребенка спасти не удалось.

Пожар ликвидирован в 06:43 местного времени (23:43 мск), его площадь составила 2 кв. м. На месте возгорания в Хабаровске работают сотрудники МЧС и следователи, причины пожара и виновные устанавливаются.

"За последние два дня это уже второй случай, когда при пожаре гибнут дети", - уточняет ведомство. Ранее сообщалось, что 13 марта в Хабаровском крае при пожаре в Комсомольске-на-Амуре погиб трехлетний мальчик, его старшая сестра пострадала и находится в больнице в тяжелом состоянии.