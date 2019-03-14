В здании базы отдыха "Аквамарин" на Сахалине произошел пожар

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в среду вечером в здании базы отдыха "Аквамарин" в Корсаковском районе Сахалинской области. Справиться с огнем пожарным удалось лишь к утру четверга, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение двухэтажного здания с мансардой на общей площади 800 кв. м", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет, угроза близлежащим строениям отсутствует. Причины возгорания устанавливаются.

В тушении были задействованы 19 человек и 6 единиц техники.