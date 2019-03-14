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В Мурманске обнаружен подпольный цех по переработке камчатского краба

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в Мурманске подпольный цех по переработке камчатского краба. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, всего изъято 700 кг продукции.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории одного из районов города обнаружено помещение, в котором был организован конвейер по переработке камчатского краба. Злоумышленники организовали полный цикл производства от мойки и приготовления биоресурсов до упаковки в специально предназначенную тару для последующей реализации, в том числе за пределами Мурманской области. В помещении цеха обнаружено около 350 кг конечностей краба в сыром виде, а также 390 кг в переработанном", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"). По словам Волк, полиция устанавливает лиц, причастных к незаконной добыче биоресурсов.

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