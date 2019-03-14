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Кризис в Сирии

В Киргизии задержан воевавший против властей Сирии боевик

По данным правоохранительных органов республики, задержанный попал под влияние эмиссаров одной из международных террористических организаций

БИШКЕК, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали принимавшего участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии члена террористической организации. Об этом сообщил в четверг пресс-центр ГКНБ.

"Органами ГКНБ совместно с МВД в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению проникновения в Кыргызскую Республику боевиков и наемников международных террористических организаций задержан находившийся в международном розыске гражданин республики", - говорится в сообщении. Его имя и фамилия в интересах следствия пока не называются.

По данным ГКНБ, в 2015 году подозреваемый, находясь на заработках в одной из стран СНГ, попал под влияние эмиссаров одной из международных террористических организаций. "Далее он выехал в Турцию, а затем в Сирию с целью присоединения к бандформированиям и дальнейшего участия в "джихаде" против правительства Сирийской Арабской Республики", - отмечает пресс-центр.

По сообщению ГКНБ, в Сирии задержанный прошел боевую подготовку и принимал "активное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника".

"По данному факту он был объявлен в розыск в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Наемничество" уголовного кодекса республики. В настоящее время задержанный водворен в СИЗО ГКНБ, продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий", - подчеркивается в сообщении.

По информации киргизских правоохранительных органов, в общей сложности из республики в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в рядах террористов уехали более 500 человек.

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КиргизияИракСирияТурцияКризис в Сирии
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