Прокуратура начала проверку из-за голодовки пожарного в Забайкалье

ЧИТА, 14 марта. /ТАСС/. Прокуратура начали проверку после голодовки, которую объявил пожарный в поселке Амазар Забайкальского края. Об этом в четверг ТАСС сообщил старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

Региональные СМИ в четверг сообщили, что пожарный Константин Князев объявил бессрочную голодовку, требуя выплатить ему зарплату за 450 часов переработки. Он также пожаловался на то, что не обеспечен формой.

"Могочинская межрайонная прокуратура Забайкальского края связалась с этим работником, приняла от него обращение и организовала проверку доводов заявителя. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры края", - сказал Синельников.

В правительстве края уточнили ТАСС, что знают о ситуации. В поселок Амазар направлен начальник "Забайкалпожспаса" Владимир Епифанцев и сотрудники этого учреждения для выяснения обстоятельств и поиске решения проблемы.