Двое забайкальских хакеров украли более миллиона рублей с банковских карт

ТАСС, 14 марта. Полиция арестовала двух хакеров, которые с помощью вируса заражали телефоны граждан и похитили более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

"Двое жителей Забайкальского края в возрасте 25 и 28 лет распространяли вредоносное программное обеспечение (вирус) на устройства средств связи граждан, получая при этом доступ к их банковским реквизитам. После этого злоумышленники похищали имеющиеся на счетах денежные средства. По предварительной информации, сумма причиненного злоумышленниками ущерба составляет более миллиона рублей. В отношении подозреваемых на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет ведомство.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет.