УФАС Якутии выявило картельный сговор поставщиков лекарств по госконтрактам

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело о картельном сговоре в отношении поставщиков лекарственных средств в медицинские учреждения Якутии, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

УФАС выявило многочисленные факты, когда цены закупок по контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в два-четыре раза превышали розничные, при этом представители медицинских учреждений в сговоре с представителями картеля принимали меры по устранению возможных конкурентов на торгах. Общая сумма госконтрактов, заключенных с представителями картеля и их аффилированными лицами, составляет около 3 млрд рублей.

Дело возбуждено по материалам проверки Якутского УФАС, проведенной совместно с региональной прокуратурой и управлением по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия). В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники ФАС проводят обыски в коммерческих организациях, входящих в картель, а также в медицинских учреждениях, подведомственных республиканскому минздраву.