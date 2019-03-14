В Узбекистане раскрыли сеть наркоторговли

ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) и МВД Узбекистана раскрыли в приграничных с Таджикистаном районах Самаркандской области сеть наркоторговцев и изъяли крупную партию сильнодействующих наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба пограничных войск СГБ республики.

"В селе Мугол, расположенном вблизи международного пропускного пункта "Жартепа" в Ургутском районе, проведено оперативное мероприятие, в ходе которого во время продажи 1,5 кг опия были задержаны продавец - житель села Бостондех Пенджикентского района Согдийской области Таджикистана Умид Хасанов и покупатель - житель Ургута Кобил Ахатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе следственных мероприятий в домах сообщников Хасанова, Сайфулло Шодиева и Шухрата Мустафакулова, было обнаружено 12,4 и 8,3 кг опия соответственно, а также 2,3 героина.

Сообщается, что в доме еще одного местного жителя, Акмаля Исломова, который, как выяснилось, является клиентом наркоторговцев, также обнаружено и изъято 1,2 кг опия и 70 г героина.