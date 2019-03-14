"Черные ящики" с разбившегося эфиопского самолета отправили во Францию

ТАСС, 14 марта. Бортовые самописцы с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines отправлены в Париж для изучения. Об этом компания сообщила в четверг на своей странице в Twitter.

"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (Accident Investigation Bureau, AIB) отправила параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder) в Париж для изучения", - говорится в сообщении.