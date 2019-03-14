{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing 737 в Эфиопии

"Черные ящики" с разбившегося эфиопского самолета отправили во Францию

Ранее в ФРГ отказались принимать самописцы из-за отсутствия необходимых технических возможностей

ТАСС, 14 марта. Бортовые самописцы с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines отправлены в Париж для изучения. Об этом компания сообщила в четверг на своей странице в Twitter.

"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (Accident Investigation Bureau, AIB) отправила параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder) в Париж для изучения", - говорится в сообщении.

О том, что бортовые самописцы будут направлены во Францию, сообщало в среду агентство AFP со ссылкой на представителя французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), специалистам которого предстоит провести эти работы. Ранее в среду германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения "черные ящики" с разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. На месте крушения были найдены оба "черных ящика" самолета - цифровой самописец параметров полета и речевой самописец. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. После происшествий эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена во многих странах.

Теги
ГерманияФранцияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
Забайкальских железнодорожников осудили за обрушение моста, при котором погибли люди
В результате инцидента погибли два человека
Читать полностью