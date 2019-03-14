"Черные ящики" с разбившегося эфиопского самолета отправили во Францию

ТАСС, 14 марта. Бортовые самописцы с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines отправлены в Париж для изучения. Об этом компания сообщила в четверг на своей странице в Twitter.
"Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (Accident Investigation Bureau, AIB) отправила параметрический самописец (Flight data recorder) и речевой самописец (Cockpit voice recorder) в Париж для изучения", - говорится в сообщении.
An Ethiopian delegation led by Accident Investigation Bureau(AIB) has flown the Flight Data Recorder (FDR) and Cockpit Voice Recorder (CVR) to Paris, France for investigation.— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 14, 2019
О том, что бортовые самописцы будут направлены во Францию, сообщало в среду агентство AFP со ссылкой на представителя французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), специалистам которого предстоит провести эти работы. Ранее в среду германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения "черные ящики" с разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.
10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. На месте крушения были найдены оба "черных ящика" самолета - цифровой самописец параметров полета и речевой самописец. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. После происшествий эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена во многих странах.