СК РФ подозревает главу института Нацпамяти Украины в реабилитации нацизма

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По имеющимся данным, Вятрович с конца 2014 года и по настоящее время систематически отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников. В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения", - сообщила Петренко.

По ее словам, Вятрович реабилитирует нацизм под видом всестороннего изучения истории украинского государства и проведения мероприятий по увековечиванию памяти участников украинского освободительного движения. "Этот институт является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику Украины в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа", - сказала представитель СК.

Петренко отметила, что "подобные действия со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов", вызывают недоумение, так как приговором Международного военного трибунала четко определена преступная роль организации СС. Согласно решению суда, невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в преступной деятельности против человечности, в том числе в зверствах и убийствах в концлагерях.

"Отрицание установленных приговором в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, а также героизация нацистских преступников не могут остаться без должного внимания. Лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание", - отметила Петренко. Следственный комитет России продолжит работу по выявлению и пресечению подобных преступлений.