Учителя школы в Дагестане отстранили от работы из-за видео о рукоприкладстве на уроке

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Директор и учитель Кванадинской средней школы в Цумадинском районе Дагестана отстранены от занимаемых должностей в связи с видео о рукоприкладстве педагога на уроке. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник управления образования района Муса Гарунов.

В соцсетях 13 марта появилось видео, на котором мужчина на уроке в классе, ругаясь на родном языке, бьет одного из учеников. По данным минобрнауки Дагестана, действие происходит в школе села Кванада Цумадинского района.

"В связи с появившимся видео директор Кванадинской средней школы и его сын - педагог-организатор - отстранены от занимаемых должностей до выяснения всех обстоятельств случившегося, после чего, скорее всего, будут уволены", - сказал Гарунов.

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки Дагестана, служебное расследование установило, что распространяемое видео в соцсетях было снято в октябре 2018 года.

"Проверку по данному инциденту проводит специально созданная комиссия в составе представителей администрации Цумадинского района и правоохранительных органов. Учитель и директор школы отстранены от занимаемых должностей до завершения следственных мероприятий. По итогам расследования будут приняты меры в отношении лиц, причастных к данному инциденту", - сказал представитель министерства.