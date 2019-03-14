Забайкальских железнодорожников осудили за обрушение моста, при котором погибли люди

ЧИТА, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае приговорил троих железнодорожников к срокам от 1,5 до 2,5 года лишения свободы условно за нарушение правил безопасности, которое привело к обрушению моста и гибели двух человек. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В сентябре 2017 года во время ремонтных работ на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) разрушилась опорная конструкция железнодорожного моста, находившийся на нем погрузчик упал в реку Черный Урюм. В результате погибли мастер и монтер пути компании РЖД. Еще четверо работников пострадали.

"Обвинение в совершении преступления было предъявлено начальнику путевой машиной станции №328 Забайкальской железной дороги и двум его подчиненным - начальнику и технологу производственно-технического отдела, осуществившим разработку, проверку и согласование проекта производства ремонтных работ на железнодорожном мосту станции Ксеньевская. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1,5 до 2,5 года условно", - говорится в сообщении.

Железнодорожников признали виновными по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие установило, что обвиняемые не соблюдали требования нормативных документов, не выполнили правильные расчеты на устанавливаемые нагрузки и подбору страховочных конструкций.