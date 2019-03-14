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В одном из супермаркетов Петербурга обрушился пол

В результате инцидента пострадал один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Обвал пола на площади 20 кв. м произошел в супермаркете на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадала женщина-кассир. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

"По неизвестной причине произошел обвал пола на площади 20 кв. м, пострадала женщина-кассир, у нее ушиб головы", - сказал представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 13 марта.

Магазин, по информации МЧС, расположен на первом этаже жилого дома, однако угрозы жильцам не было, эвакуация не проводилась.

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