В одном из супермаркетов Петербурга обрушился пол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Обвал пола на площади 20 кв. м произошел в супермаркете на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадала женщина-кассир. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

"По неизвестной причине произошел обвал пола на площади 20 кв. м, пострадала женщина-кассир, у нее ушиб головы", - сказал представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 13 марта.

Магазин, по информации МЧС, расположен на первом этаже жилого дома, однако угрозы жильцам не было, эвакуация не проводилась.