NY Post: в США застрелили главу криминального клана Гамбино

ТАСС, 14 марта. Глава мафиозного клана Гамбино Франк Кали застрелен в среду вечером в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, инцидент произошел рядом с домом 53-летнего Кали, расположенным в районе Стейтен-Айленд. Как сообщают источники, неизвестный несколько раз выстрелил в криминального авторитета, после чего скрылся с места убийства на автомобиле.

Кали был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

В настоящий момент полиция занимается поисками видеозаписей с кадрами преступления, а также ищет очевидцев стрельбы.

Клан Гамбино является одной из пяти мафиозных групп, контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке. Члены клана были уличены в таких преступлениях, как незаконное распространение наркотиков, убийства и вымогательство. Франк Кали стал фактическим главой клана Гамбино в 2015 году. По данным издания, у погибшего была одна судимость.