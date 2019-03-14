В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"В четверг утром в Сергиево-Посадском районе недалеко от поселка Лоза столкнулись легковой автомобиль и автобус", - сказал источник.

По его словам, в больницу доставлены 10 пострадавших для осмотра. Причины аварии устанавливаются.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что в 09:35 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ДТП в Сергиево-Посадском муниципальном районе. "Есть пострадавшие", - подтвердили в ГУ МЧС, не уточнив их количество.

Из-за ДТП движение в районе аварии затруднено. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, источник в экстренных службах региона сообщил, что автобус опрокинулся на бок.

"Автобус опрокинулся на бок, а у легковой машины, столкнувшейся с ним, серьезно повреждена передняя часть, оторван капот, снесен бампер. Полиция устанавливает причины аварии", - сказал собеседник агентства.

"В новость были внесены изменения (10:54 время мск) — добавлена информация о повреждениях автомобиля".