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Цеповяза перевели из хабаровского СИЗО в колонию

В каком регионе член банды Цапков будет отбывать наказание, не уточняется

ТАСС, 14 марта. Осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз покинул следственный изолятор Хабаровска для перевода в колонию, сообщила в четверг ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук. В каком регионе находится заключенный, не уточняется.

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Ранее сообщалось, что члены ОНК в марте посетят СИЗО в Хабаровске, в котором находился Цеповяз. Планировалось проверить условия содержания людей.

"Цеповяз на днях убыл из СИЗО для отбытия наказания. УФСИН выдало нам справку, что его не спрятали от нас, а действительно там нет. Написали, что из СИЗО убыл для отбытия наказания, но куда, не написали", - сказала собеседница агентства.

Макарчук добавила, что в ходе проверки члены ОНК ознакомились с личной карточкой Цеповяза. "Всех интересовало, действительно ли он употреблял в пищу деликатесы, находясь в заключении. Мы посмотрели, что он заказывал: вполне обычный стандартный набор, никаких крабов там не было", - отметила Макарчук.

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