Армения закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Комитет гражданской авиации Армении на один месяц запретил эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает в четверг агентство Armenpress .

"Принимая во внимание бюллетень безопасности, опубликованный Европейским агентством авиационной безопасности, а также учитывая NOTAMы (извещения об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации - прим. ТАСС), запрещающие эксплуатацию воздушных судов типа Boeing B-737-MAX 8 и Boeing B-737-MAX 9 в воздушном пространстве ряда государств, в том числе Турции и Грузии, Комитет гражданской авиации, изучив сложившуюся ситуацию и считая летную безопасность приоритетом, принял решение с 13 марта по 13 апреля запретить эксплуатацию Boeing B-737-MAX 8 и Boeing B-737-MAX 9 в воздушном пространстве Армении", - приводит агентство текст сообщения.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, а многие страны закрыли для таких лайнеров свое воздушное пространство. Подобные ограничения действуют на территории всего ЕС, в Индии, Турции и других государствах. В среду Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX американских авиалиний, а также иностранных самолетов этих моделей на территории США. Сама компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.